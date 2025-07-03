В Азербайджане в Национальном университете обороны проведены тренинги в рамках программы НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках «Программы расширения военного образования» (DEEP) НАТО в Национальном университете обороны министерства обороны Азербайджана были организованы тренинги.

Об этом Trend сообщили в ведомстве.

В ходе встречи с делегацией альянса состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в области военного образования. Было отмечено, что встречи, организованные в рамках сотрудничества с НАТО, эффективны для обеих сторон.

"Затем с участием наших специалистов по военному образованию были проведены тренинги на тему «Разработка и реализация механизма контроля за качеством в образовании»", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!