Женщины должны быть представлены в управлении городами - представитель ВОЗ

ЛАЧИН /Trend/ - Женщины должны быть представлены в управлении городами.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Азербайджану Ханде Харманджи на панельной сессии "Роль женщин в развитии градостроительного планирования", проведенной в Лачине в рамках Женского форума Организации экономического сотрудничества.

Она отметила, что женщины больше страдают от изменения климата.

"Необходимо инвестировать в активность женщин в этой сфере. Они должны быть представлены в управлении городами. Надеюсь, что Азербайджан присоединится к Инициативе здоровых городов. Мы готовы расширить наш опыт, особенно в Карабахе", - сказала она.

Модератор мероприятия, начальник Управления экономического сотрудничества министерства иностранных дел Эльмар Мамедов отметил, что в настоящее время ведутся переговоры со Всемирной организацией здравоохранения в указанном направлении.

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