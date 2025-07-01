МИД Азербайджана ответил специальному представителю Президента России

БАКУ /Trend/ - Недопустима попытка искажения решения азербайджанской стороны специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, который в отрыве от контекста прокомментировал в интервью агентству "Интерфакс" отмену культурных мероприятий, запланированных в Азербайджане при участии государственных и частных российских организаций.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Представитель МИД Азербайджана отметил, что преднамеренные убийства, самосуд и акты насилия, совершенные российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку их этнической принадлежности в городе Екатеринбург, вызвали обоснованный протест и осуждение в Азербайджане.

"На фоне этих событий, ударивших по двусторонним отношениям с Россией, решение об отмене культурных мероприятий является вполне законным и адекватным шагом. Что касается мнения о том, что отмена российских культурных мероприятий "обедняет культурную среду и ландшафт Азербайджана”, то следует отметить, что это предвзятое высказывание М.Швыдкого, который неоднократно заявлял о своем восхищении высоким уровнем культуры нашей страны во время своих визитов в Азербайджан, вызывает удивление. Мы не считаем, что отмена концертных программ таких российских певцов, как Баста, "обедняет", как выразился Швыдкой, культурный ландшафт нашей страны.

Азербайджанская культура, развивающаяся на протяжении тысячелетий, является примером для многих государств и народов. Азербайджан по праву гордится своими уникальными памятниками истории и культуры, богатой литературой, искусством и музыкой", - отметил А.Гаджизаде.

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