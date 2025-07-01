Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 1 июля Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Володимир Зеленский выразил соболезнования украинской общественности в связи с убийством наших соотечественников в результате нападений на азербайджанцев в российском городе Екатеринбург.

Глава нашего государства поблагодарил за соболезнования.

Президент Володимир Зеленский также выразил главе нашего государства признательность за поддержку Азербайджана в вопросе эвакуации граждан Украины из Ирана.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений между нашими странами, достигнута договоренность о скорейшем проведении в Баку заседания Межправительственной комиссии. Вновь была выражена взаимная поддержка территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Украины.

Президент Украины также выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном его стране.