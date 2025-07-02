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Объем торгового оборота Азербайджана со странами ОЭС достиг 3,5 млрд долларов - замминистра

Экономика Материалы 2 июля 2025 13:05 (UTC +04:00)
Объем торгового оборота Азербайджана со странами ОЭС достиг 3,5 млрд долларов - замминистра

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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ШУША /Trend/ - Объем торгового оборота Азербайджана со странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) достиг 3,5 миллиарда долларов США .

Как сообщает в среду корреспондент Trend, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев во время выступления на бизнес-форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в городе Шуша.

По его словам, Азербайджан как член ОЭС за это время принял множество международных конференций организации.

Он отметил, что Азербайджан, наряду с активным участием в конференциях ОЭС, внес свой вклад в реализацию целей организации.

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