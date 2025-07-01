В Екатеринбурге проявили жестокое обращение к азербайджанцам - комментарий

БАКУ /Trend/ - В Екатеринбурге проявили жестокое обращение к азербайджанцам.

Об этом сказал Trend председатель Ассоциации пострадавших от мин Рэй Керимоглу.

"Это недопустимо, и мы решительно осуждаем такое обращение. Там были убиты братья нашего коллеги-журналиста Сейфаддина Гусейнли. Я все еще в шоке. Нельзя избивать человека до смерти. Мы требуем, чтобы виновные были найдены и наказаны.

Возможно, инцидент связан с силами внутри России, которые недолюбливают Азербайджан. Отмечу, что и после инцидента с азербайджанским самолетом Россия не отреагировала подобающим образом", - сказал Р. Керимоглу.

Политолог Ильяс Гусейнов сказал Trend, что произошедшее в Екатеринбурге является преступлением.

"Превышение полномочий правоохранительными органами России и применение насилия в отношении азербайджанцев, приведшее к их гибели, являются противоправными шагами. Это также приводит к дальнейшему обострению отношений между Россией и Азербайджаном. Данному инциденту должна быть дана правовая оценка. Экспертиза показала, что люди умерли в результате пыток. С ними обращались бесчеловечно", - сказал И. Гусейнов.

Он добавил, что реакция Азербайджана не заставила себя долго ждать. Это говорит о том, что Азербайджан - сильное государство и с ним нельзя говорить на языке угроз.

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