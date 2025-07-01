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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 1 июля

Экономика Материалы 1 июля 2025 09:18 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 1 июля

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 1 июля.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2,0035 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0427 маната, 100 российских рублей - 2,1707 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

2,0035

1 австралийский доллар

AUD

1,1174

1 белорусский рубль

BYN

0,5728

1 болгарский леви

BGN

1,0243

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

100 южнокорейских вон

KRW

0,1256

1 чешская крона

CZK

0,081

1 китайский юань

CNY

0,2373

1 датская крона

DKK

0,2685

1 грузинский лари

GEL

0,6249

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0199

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,336

10000 иранских риалов

IRR

0,0283

1 шведская крона

SEK

0,1798

1 швейцарский франк

CHF

2,1452

1 израильский шекель

ILS

0,5038

1 канадский доллар

CAD

1,2494

1 кувейтский динар

KWD

5,569

100 казахских тенге

KZT

0,3272

1 катарский риал

QAR

0,4664

1 кыргызский сом

KGS

0,0195

100 венгерских форинтов

HUF

0,5015

1 молдавский лей

MDL

0,1013

1 норвежская крона

NOK

0,1687

100 узбекских сомов

UZS

0,0134

100 пакистанских рупий

PKR

0,599

1 польский злотый

PLN

0,4721

1 румынский лей

RON

0,3945

100 российских рублей

RUB

2,1707

1 сербский динар

RSD

0,0171

1 сингапурский доллар

SGD

1,3363

1 саудовский риал

SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2,3358

1 турецкая лира

TRY

0,0427

1 туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0407

100 японских йен

JPY

1,1828

1 новозеландский доллар

NZD

1,0359

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