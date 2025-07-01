Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 1 июля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 1 июля.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2,0035 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0427 маната, 100 российских рублей - 2,1707 маната.

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 2,0035 1 австралийский доллар AUD 1,1174 1 белорусский рубль BYN 0,5728 1 болгарский леви BGN 1,0243 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 100 южнокорейских вон KRW 0,1256 1 чешская крона CZK 0,081 1 китайский юань CNY 0,2373 1 датская крона DKK 0,2685 1 грузинский лари GEL 0,6249 1 гонконгский доллар HKD 0,2166 1 индийская рупия INR 0,0199 1 британский фунт стерлингов GBP 2,336 10000 иранских риалов IRR 0,0283 1 шведская крона SEK 0,1798 1 швейцарский франк CHF 2,1452 1 израильский шекель ILS 0,5038 1 канадский доллар CAD 1,2494 1 кувейтский динар KWD 5,569 100 казахских тенге KZT 0,3272 1 катарский риал QAR 0,4664 1 кыргызский сом KGS 0,0195 100 венгерских форинтов HUF 0,5015 1 молдавский лей MDL 0,1013 1 норвежская крона NOK 0,1687 100 узбекских сомов UZS 0,0134 100 пакистанских рупий PKR 0,599 1 польский злотый PLN 0,4721 1 румынский лей RON 0,3945 100 российских рублей RUB 2,1707 1 сербский динар RSD 0,0171 1 сингапурский доллар SGD 1,3363 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) xdr 2,3358 1 турецкая лира TRY 0,0427 1 туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0407 100 японских йен JPY 1,1828 1 новозеландский доллар NZD 1,0359

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