АЖД о новом маршруте, обеспечивающем грузоперевозки между Китаем и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Введение в эксплуатацию нового маршрута, обеспечивающего грузовые перевозки между Китаем и Азербайджаном, вновь подчеркивает устойчивое развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) и стратегическую роль Бакинского порта как транспортного узла. Этот маршрут укрепляет Средний коридор, предлагая более быстрый и устойчивый путь, являющийся альтернативой северному и морскому маршрутам.

Об этом сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что в то время, когда мировая торговля ищет более гибкие и надежные маршруты, Бакинский порт, расположенный на перекрестке Евразии, становится ключевым пунктом въезда, который облегчает связи между Востоком и Западом, поддерживает экономическое развитие и повышает значимость региона в глобальной цепочке поставок.

Для Азербайджана основным стратегически важным транзитным маршрутом считается Средний коридор, по которому грузы перевозятся с Востока на Запад и в обратном направлении. С 2017 года АЖД является активным участником и одним из создателей этого коридора. Азербайджанская сторона также выступает основным инициатором диверсификации коридора.

Одной из главных целей АЖД является увеличение объемов грузоперевозок по Среднему коридору. В этой связи представители АЖД регулярно проводят встречи с рядом зарубежных логистических компаний.

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