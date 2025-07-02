YIĞIM Payment System запустила прием онлайн-платежей по картам UnionPay!

YIĞIM Payment System с радостью объявляет о запуске новой услуги: теперь через нашу платформу стало возможно принимать онлайн-платежи по картам UnionPay. Этот шаг расширяет возможности как для локального бизнеса, так и для клиентов из стран Азии, где активно используются карты UnionPay. YIĞIM Payment System уже предоставил возможность приёма онлайн-платежей по картам UnionPay таким ведущим компаниям, как Wolt и Bolt, предоставляющими в Азербайджане услуги в сфере доставки еды, такси и аренды электросамокатов.

UnionPay – крупнейшая платёжная система в мире по количеству выпущенных карт, охватывающая более 180 стран. На сегодняшний день карты UnionPay выпускаются более чем в 80 странах и регионах за пределами Китая. Общее количество выпущенных по всему миру – более 9 миллиардов. Среди топ-стран по количеству выпущенных карт UnionPay за пределами Китая – Гонконг, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Россия.

В чем преимущество?

С отменой визового режима между Азербайджаном и Китаем ожидается рост туристического потока не только из Китая, но и из других стран, где UnionPay является основным способом оплаты.

Для гостей, студентов и бизнесменов, привыкших к удобным платежам через UnionPay, возможность расплачиваться привычным способом в Азербайджане — важный элемент комфортного пребывания и стимул к совершению покупок.

Преимущества для бизнеса:

Новые рынки и клиенты – приём карт UnionPay повышает привлекательность товаров и услуг для международной аудитории, особенно из стран Азии.

Увеличение конверсии – привычные и удобные способы оплаты увеличивают вероятность завершения онлайн-покупок.

Надежность и безопасность – платежи проходят через сертифицированную инфраструктуру YIĞIM, соответствующую международным стандартам PCI DSS.

YIĞIM продолжает активно развивать цифровую платёжную инфраструктуру Азербайджана, предлагая бизнесу современные решения и интеграции, соответствующие глобальным трендам.

О компании YIĞIM

YIĞIM Payment System — одна из ведущих финтех-компаний Азербайджана, первая в стране, получившая международный сертификат безопасности PCI DSS. Основанная в 2017 году, компания сегодня обслуживает более 300 клиентов, включая такие бренды, как Bolt, Wolt, Uber, Yango, Hilton, Fairmont, Hertz, Wingz Scooter и другие.

YIĞIM стала первой компанией в Азербайджане, обеспечившей возможность приёма платежей через Google Pay и Apple Pay в интернете и мобильных приложениях. Среди других внедрённых решений — поддержка онлайн-платежей по картам American Express, UnionPay, а также интеграция с Visa Token Service (VISA VTS), что повышает уровень безопасности и удобства безналичных транзакций.