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SOCAR и «Узбекнефтегаз» достигли договоренностей по геологоразведке

Экономика Материалы 2 июля 2025 20:59 (UTC +04:00)
SOCAR и «Узбекнефтегаз» достигли договоренностей по геологоразведке

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Президент государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с министром энергетики Республики Узбекистан Джурабеком Мирзамахмудовым и председателем правления акционерного общества "Узбекнефтегаз" Баходиржоном Сидиговым.

Как сообщили Trend в SOCAR, на встрече было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном находятся на высоком уровне во всех сферах.

В ходе беседы было выражено удовлетворение уровнем отношений между SOCAR и "Узбекнефтегазом", подчеркнуто тесное сотрудничество компаний как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим в повестке дня. В частности, было отмечено, что в рамках сотрудничества компаний были достигнуты важные договоренности по проекту проведения геологоразведочных работ в Устюртском регионе Узбекистана.

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