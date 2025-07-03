Названы данные по экспорту из иранской особой экономической зоны "Каве"

БАКУ /Trend/ – Из особой экономической зоны "Каве", расположенной в провинции Меркези Ирана, за первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) было экспортировано 130 тысяч тонн продукции на сумму 59 миллионов долларов. Об этом сообщил в ходе брифинга представитель таможенного управления особой экономической зоны Кассем Моталлеби, передает Trend.

По его словам, из этого объема 40 миллионов долларов пришлись на неэнергетические товары и 19 миллионов долларов – на нефтепродукты.

Моталлеби отметил, что основными направлениями экспорта стали Ирак, ОАЭ, Афганистан, Пакистан, Турция и Россия.

"В основном экспортировались печенье, алюминиевые банки, стекло, керамика, моющие средства, водонагреватели и другие товары", – добавил он.

Он также сообщил, что за этот период было импортировано 440 тысяч тонн продукции на сумму 150 миллионов долларов. Основными странами-поставщиками были Китай, Индия и Катар. Импорт преимущественно состоял из оборудования, запчастей и сырья.

Согласно данным Таможенной администрации Ирана, общий объем экспорта неэнергетической продукции страны в первые три месяца составил 34,5 миллиона тонн на сумму примерно 11,7 миллиарда долларов, что на 14,4% меньше в стоимостном выражении и на 9,3% меньше по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 июня 2024 года).

За отчетный период объем импорта неэнергетических товаров в Иране составил 9 миллионов тонн на сумму 13 миллиардов долларов, что означает сокращение на 11,7% по стоимости и на 4,35% по весу в годовом исчислении.