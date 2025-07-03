Отмечен юбилей Рафига Рустамова - любовь Мастера в каждом звуке струн тара (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центра мугама состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию видного музыканта, заслуженного деятеля культуры Азербайджана, мастера игры на таре Рафига Рустамова. Этот вечер стал настоящим праздником искусства и уважения к многолетнему творческому пути Мастера, сообщает Trend Life.

Ведущим вечера выступил заслуженный артист Азад Шукюров, который открыл программу показом короткометражного фильма, рассказывающего о жизни и творчестве юбиляра, его непростой, но вдохновляющей жизни. Фильм погрузил присутствующих в атмосферу музыкального пути тариста, от первых шагов в искусстве до признания и почёта на международной сцене.

В своих проникновенных выступлениях профессор Рафиг Алиев, народные артисты Агаджабраил Аббасалиев и Эльдост Байрам рассказали о вкладе юбиляра в развитие азербайджанской народной музыки. Они отметили его уникальный стиль исполнения, глубокое понимание традиций мугама и искреннюю любовь к своему искусству. В речах прозвучало мнение о том, что творческий путь Рустамова - это не просто биография одного человека, а целая эпоха, отражающая тесную связь души музыканта с таром, родной землёй и народом, любовь к которому он несет в каждом звуке струн тара.

Особое внимание было уделено тому, что Рафиг Рустамов не только достиг высот в своём мастерстве, но и передал свои знания молодому поколению, воспитав целый ряд талантливых музыкантов, которые сегодня с гордостью продолжают его традиции и прославляют национальное искусство.

Вторую часть вечера украсили яркие музыкальные номера. Присутствующие смогли насладиться виртуозной игрой и почувствовать душевную глубину музыки в исполнении юбиляра.

В конце мероприятия Рафиг Рустамов тепло поблагодарил гостей и организаторов за поддержку и внимание, отметив, что для него большая честь и радость видеть вокруг себя тех, кто ценит и любит мугам так же глубоко, как и он сам.

Этот вечер стал не просто праздником, а живым свидетельством преемственности, любви к культуре и великому искусству Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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