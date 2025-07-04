Проведен очередной раунд политконсультаций между МИД Азербайджана и Германии

БАКУ /Trend/ - В Берлине состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Федеративной Республики Германия.

Об этом в пятницу сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Сообщается, что азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а германскую - уполномоченный министерства иностранных дел по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Конрад Арц фон Штрауссенбург.

"В ходе консультаций было обсуждено текущее состояние политических отношений между двумя странами, подчеркнуто значение взаимных визитов и встреч в рамках международных мероприятий для поддержания постоянного политического диалога.

Были проведены обсуждения по текущему состоянию и перспективам развития сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, а также в рамках международных организаций. Кроме того, обсуждались стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе и при участии Азербайджана, и были затронуты вопросы реализации проектов в области гуманитарного разминирования.

На встрече была предоставлена подробная информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, шагах, предпринимаемых Азербайджаном для установления устойчивого мира, существующих препятствиях, а также о масштабных работах по восстановлению и строительству на территориях, освобожденных от оккупации.

В рамках визита Фариз Рзаев также провёл встречи с рядом других официальных лиц Германии и принял участие в дискуссиях в формате "круглого стола" с представителями ведущих исследовательских и аналитических центров", - отмечается в сообщении ведомства.

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