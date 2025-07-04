В Баку представлена программа, объединившая эпохи, стили и культурные коды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел по-настоящему самобытный и глубокий по содержанию концерт Азербайджанского государственного струнного квартета. Эта программа объединила эпохи, стили и культурные коды, сообщает Trend Life.

Публика стала свидетелем диалога двух мощных музыкальных произведений: трагически-пронзительного Струнного квартета №8 до минор Дмитрия Шостаковича и пронизанного духом Востока произведения Фирангиз Ализаде "Мугамсаягы". Этот музыкальный вечер стал не просто концертом, а тонким философским размышлением, звуковым эссе о времени, памяти и культуре.

Особое внимание привлекло именно произведение Фирангиз Ализаде - председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки и профессора. Написанное в 1993 году "Мугамсаягы" стало кульминацией концерта. В этой работе древние интонации мугама переплетаются с современным музыкальным мышлением, создавая звучание, одновременно архаичное и футуристическое. Музыка будто пульсировала в воздухе, вызывая у слушателей то медитативное спокойствие, то внутреннюю тревогу, то эмоциональный подъем.

Зрители затаили дыхание, когда участники квартета неожиданно обратились к ударным инструментам - там-таму и треугольнику. Эти редкие акустические акценты не только расширили звуковую палитру, но и визуально обогатили сценическое действие, превратив его в почти театрализованное действо. А начавшись с проникновенного виолончельного соло, композиция замкнулась на этой же ноте - словно круг времени и памяти вновь замкнулся.

Выступление Государственного струнного квартета было образцом профессионализма и сценической культуры. Каждый штрих, каждый шторм и шепот в звуке были выверены и исполнены с полной отдачей.

По завершении концерта в зале прозвучали бурные овации. Почётный гость вечера, композитор Фирангиз Ализаде лично вышла на сцену, чтобы поблагодарить музыкантов за вдохновенное исполнение и выразить свою признательность за глубокое понимание её замысла.

Напомним, что Азербайджанский государственный струнный квартет был основан в 1998 году и за эти годы завоевал любовь публики и признание профессионального сообщества. Его репертуар охватывает как шедевры классики, так и современные сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов. В состав коллектива входят: лауреат республиканских и международных конкурсов Назрин Асланлы (I скрипка), Хаяла Абдуллаева (II скрипка), а также заслуженные артисты Азербайджанской Республики Вахтанг Иманов (альт) и Алексей Мильтых (виолончель).

Этот вечер стал ещё одним ярким подтверждением: камерная музыка - это живой организм, способный не только звучать, но и чувствовать, дышать, говорить. А главное - находить отклик в самых тонких струнах человеческой души.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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