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Президент Ильхам Алиев: Во время оккупации из 67 мечетей Арменией были полностью разрушены 65

Политика Материалы 4 июля 2025 16:29 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Во время оккупации из 67 мечетей Арменией были полностью разрушены 65

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Во время оккупации Армения стерла с лица земли наши города и села, культурные и религиозные памятники. Из 67 мечетей Арменией были полностью разрушены 65, а оставшимся двум нанесен серьезный ущерб, они использовались как хлев для содержания свиней и коров.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 17-м Cаммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Это было неуважением и оскорблением исламской религии и мусульман всего мира.

Кладбища также подверглись вандализму, были разрушены, а надгробия разграблены и вывезены в Армению.

Комиссия, в состав которой вошли представители государственных органов, привлекла к своей деятельности зарубежных экспертов. Опираясь на международный опыт, она произвела оценку ущерба, нанесенного Азербайджану в результате оккупации, который составил примерно 150 миллиардов долларов США", - сказал глава государства.

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