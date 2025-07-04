Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Милли Меджлис в третьем чтении утвердил исполнение госбюджета Азербайджана на 2024 год

Общество Материалы 4 июля 2025 14:03 (UTC +04:00)
Милли Меджлис в третьем чтении утвердил исполнение госбюджета Азербайджана на 2024 год

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На состоявшемся сегодня очередном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в третьем чтении был принят законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Как сообщает в пятницу Trend, в прошлом году доходы госбюджета Азербайджана составили 37 миллиардов 161,8 миллиона манатов, что на 5,5 процентов больше, чем годом ранее и на 2,1 процента больше прогноза.

Расходы госбюджета составили 37 миллиардов 713,6 миллиона манатов, что на 3,4 процента больше, чем год назад и на 5,1 процента меньше прогноза.

За год дефицит госбюджета составил 551,8 миллиона манатов или 0,4 процента ВВП.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости