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Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы активного продвижения взаимных инвестиций

Экономика Материалы 4 июля 2025 19:22 (UTC +04:00)
Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы активного продвижения взаимных инвестиций
Фото: Микаил Джаббаров / X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждено активное продвижение взаимных инвестиций между Азербайджаном и Пакистаном.

Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Trend.

Было отмечено, что в ходе встречи с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммедом Исхаком Даром в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди прошел обмен мнениями об укреплении двусторонних экономических и торговых связей стран, активном поощрении взаимных инвестиций и перспективах партнерства между субъектами бизнеса.

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