Президент Ильхам Алиев: США на протяжении многих лет являются преданным партнером Азербайджана в энергетической сфере

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты Америки на протяжении многих лет являются преданным партнером Азербайджана в энергетической сфере.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту США Дональду Трампу.

"Мы придаем особое значение дружественным отношениям и партнерству Азербайджана с Соединенными Штатами. Одной из характерных черт нашего тесного партнерства является активное и плодотворное сотрудничество в укреплении международного мира и безопасности, борьбе с терроризмом и различными его проявлениями, в сфере энергетической безопасности и по ряду других важных направлений.

С удовлетворением хотел бы отметить, что Соединенные Штаты Америки на протяжении многих лет являются преданным партнером Азербайджана в энергетической сфере. Основанное на добрых традициях и построенное на прочном фундаменте наше сотрудничество в этой области успешно продолжается и сегодня. Мы высоко ценим постоянную поддержку, оказываемую США энергетической стратегии Азербайджана, а также реализации гигантских проектов, служащих стабильности и развитию в регионе.

Сегодня имеются хорошие возможности для повышения дружественных связей и партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами на качественно новый уровень. Считаю, что для развития нашего взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, промышленной, авиационной областях, в сфере высоких технологий, инвестирования и других важных направлениях есть большой потенциал.

Верю, что благодаря нашей твердой политической воле и совместным усилиям связи и сотрудничество между нашими дружественными и партнерскими странами и впредь будут продолжать всесторонне расширяться в интересах наших народов",- отмечается в письме главы государства.