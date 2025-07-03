Назван объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии ГТК за первое полугодие 2025 года
В первом полугодии 2025 года поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета превысили прогноз, несмотря на снижение по сравнению с прошлым годом.
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