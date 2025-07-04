Президент Ильхам Алиев: В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся широкомасштабные строительно-восстановительные работы

БАКУ /Trend/ - В настоящее время во всем освобожденном от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся широкомасштабные строительно-восстановительные работы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 17-м Cаммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Напомнив, что Армения на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией около 20 процентов азербайджанских территорий, осуществила этническую чистку, изгнала свыше миллиона наших соотечественников с их исконных земель, глава государства подчеркнул, что Азербайджанский народ и государство никогда не мирились с оккупацией. «Мы неоднократно заявляли Армении и стоящим за ней государствам, что если Армения добровольно не покинет наши оккупированные территории, мы восстановим территориальную целостность своей страны военным путем. К сожалению, Армения и ее покровители не восприняли наше предупреждение всерьез, в результате пожалели об этом», - добавил Президент.