Оператор IGB проведет ежегодные аукционы по распределению мощностей

БАКУ/Trend/ - Независимый оператор газотранспортной системы ICGB проведет ежегодные аукционы по распределению доступных мощностей газового интерконнектора Греция–Болгария 7 июля – для гарантированных (firm) продуктов и 21 июля – для прерываемых (interruptible) продуктов, сообщили Trend в ICGB.

Мощности на точках соединения (IP) с TAP и DESFA будут предлагаться через платформу PRISMA, тогда как на точке Stara Zagora с Bulgartransgaz – через платформу Regional Booking Platform (RBP).

ICGB предложит гарантированные мощности на следующие 5 последовательных газовых лет. Входная мощность на точках соединения с DESFA и TAP будет выставляться на конкуретной основе.

Прерываемая обратная (виртуальная) мощность будет предлагаться только на один газовый год (2025/2026) – на точках входа с Bulgartransgaz и выхода с TAP.

Подробная информация уже доступна на платформах PRISMA и RBP, чтобы участники рынка могли подготовить свои заявки заранее. «Мы призываем всех заинтересованных участников подать заявки, так как это ключевой шаг для обеспечения энергетической независимости региона», – отметили исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Георги Сатлас.

Как сообщается, менее чем за три года коммерческой эксплуатации газопровод IGB зарегистрировал более 45 пользователей и играет ключевую роль в диверсификации поставок газа в Юго-Восточную Европу. В настоящее время интерконнектор обеспечивает более 40% внутреннего потребления газа Болгарии в зимние месяцы и более 60% – летом, а также позволяет осуществлять виртуальные обратные поставки в Грецию. С начала эксплуатации через газопровод IGB было транспортировано более 34,5 миллиона МВт·ч газа.