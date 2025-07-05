Грузия и Китай начали обновление соглашения о свободной торговле

БАКУ /Trend/ - Грузия и Китай приступили к обновлению условий соглашения о свободной торговле. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и устойчивого развития Грузии, передает Trend.

Ожидается, что новые положения документа будут направлены на развитие электронной торговли, устранение технических барьеров, привлечение инвестиций из Китая, а также упрощение доступа продукции животного происхождения из Грузии на китайский рынок.

Обсуждение инициатив состоялось в рамках заседания грузино-китайской комиссии по свободной торговле, прошедшего в Пекине. Делегацию Грузии возглавил заместитель министра экономики Генадий Арвеладзе, китайскую сторону — вице-министр торговли Янь Тун.

По словам Арвеладзе, соглашение уже доказало свою эффективность, способствуя углублению торговых связей и расширению возможностей для бизнеса. В 2024 году товарооборот между двумя странами превысил 1,9 миллиарда долларов — на 17% больше, чем в 2023 году. Китай остаётся одним из ключевых торговых партнёров Грузии, занимая четвёртое место по объёму и обеспечивая 8,1% внешнеторгового оборота.