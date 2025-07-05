В Карабахе восстанавливаются все святыни без исключения - Аллахшукюр Пашазаде

БАКУ /Trend/ – В Карабахе восстанавливаются все святыни без какого-либо различия между ними.

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, отвечая на вопросы журналистов после участия в акции по сдаче крови в мечети «Тезепир».

«Если в советский период в Азербайджане насчитывалось всего 17 мечетей, то сегодня молитвы совершаются уже в тысячах мечетей. В Карабахе восстанавливаются все святыни без исключения. Мы восстановили также Иреванский казият и продолжим там свою деятельность», – отметил он.

Далее. говоря о значении 17-го саммита Организации экономического сотрудничества, прошедшего в Ханкенди, Пашазаде подчеркнул:

«Еще пять лет назад никто и представить себе не мог, что мировые лидеры приедут в Ханкенди. Но Аллах даровал нам эту возможность. Это результат политики нашего государства. Чувствовать себя шейх уль-исламом народа-победителя – это большая гордость. Я горжусь своим народом и своим государством».

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