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Президент Ильхам Алиев: Обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении, имеет большое значение

Политика Материалы 4 июля 2025 13:39 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении, имеет большое значение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Большое значение имеет также обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

«Мы высоко ценим принятие на состоявшемся в прошлом месяце в Стамбуле Совете министров Организации исламского сотрудничества единогласным решением всех 57 государств-членов резолюции, выражающей поддержку права азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, на возвращение», - отметил глава государства.

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