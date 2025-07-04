Президент Ильхам Алиев: Обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении, имеет большое значение

БАКУ /Trend/ - Большое значение имеет также обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

«Мы высоко ценим принятие на состоявшемся в прошлом месяце в Стамбуле Совете министров Организации исламского сотрудничества единогласным решением всех 57 государств-членов резолюции, выражающей поддержку права азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, на возвращение», - отметил глава государства.