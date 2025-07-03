Два члена НОК Азербайджана вошли в состав различных комиссий Европейских олимпийских комитетов

БАКУ /Trend/ - Исполнительный комитет Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) утвердил новый состав комиссий на 2025-2029 годы.

Об этом Trend сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана.

Как отмечается, в новый состав комиссий входят также два члена НОК.

Согласно решению, директор управления спорта НОК Гасанага Рзаев избран членом комиссии по киберспорту Европейских олимпийских комитетов, а директор управления международных связей Анар Багиров - членом комиссии по Европейскому союзу и международным отношениям.

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