Северный Кипр надеется на дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном в области инвестиций - Эрсин Татар (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/- Турецкая Республика Северного Кипра надеется на продолжение укрепления отношений с Азербайджаном, особенно в экономической и инвестиционной сферах.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend в ходе визита в Баку Президент Северного Кипра Эрсин Татар.

Говоря о предстоящем саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в азербайджанском городе Ханкенди, он выразил удовлетворение тем, что республика занимает достойное место в организации:

«Конечно, я подчеркну это во время саммита», – отметил он.

Президент обратил внимание на то, что в настоящее время организация включает очень крупные страны.

«Помимо тюркских государств, в состав организации входят такие страны, как Иран, Пакистан, Таджикистан и Афганистан. Это действительно огромная организация, охватывающая почти миллиард человек – совокупное население этих стран превышает 800 миллионов. Население Северного Кипра относительно невелико.

Тем не менее, правительство Турецкой Республики Северного Кипра имеет значительное геополитическое значение. У нас есть порты в Восточном Средиземноморье, а также права на воздушное пространство. Регион включает критически важные зоны юрисдикции, включая исключительные экономические зоны, территориальные воды и континентальный шельф, на которые Северный Кипр имеет законные права. Поэтому, если рассматривать Афганистан, Казахстан, Кавказ, Анатолию и Восточное Средиземноморье, Северный Кипр завершает географическую композицию Организации экономического сотрудничества. Мы расположены в самой южной точке, прямо на передовой Средиземного моря, на этом стратегически важном острове Восточного Средиземноморья», – пояснил Эрсин Татар.

В этой связи он считает, что Северный Кипр является важной частью организации.

«Евросоюз, в который входят 27 государств-членов с населением 500 миллионов человек, принял в свои ряды Южный Кипр, чье население составляет всего 750 тысяч. Наше население – 500 тысяч. Более того, Южный Кипр находится на расстоянии от 1000 до 1600 километров от Греции, тогда как мы находимся всего в 60 километрах от Турции. Наша близость к Турции неоспорима, а Турция – крупнейшая страна как в Организации экономического сотрудничества, так и в Организации тюркских государств.

Таким образом, вполне естественно, что и мы имеем право представлять себя и активно участвовать в работе этих организаций. Если Южный Кипр может представлять свои интересы в Европейском союзе – где размер населения не является определяющим фактором, а приоритет отдается географии, территории и суверенитету, – тогда наше членство в Организации экономического сотрудничества и Организации тюркских государств еще более оправдано. Европейский союз приложил огромные усилия, чтобы включить Южный Кипр, несмотря на географические сложности. В нашем случае что может быть более естественным, чем членство Северного Кипра в этих организациях, учитывая наше стратегическое расположение и исторические связи?» – сказал президент Северного Кипра.

Эрсин Татар отметил, что Северный Кипр также поддерживает искренние отношения со всеми тюркскими государствами.

«Хотя мы и имеем статус наблюдателя в Организации тюркских государств, тем не менее, мы являемся членом и участвуем во многих ее заседаниях. Конечно, наши отношения с Азербайджаном особенные. Президент Ильхам Алиев выражал нам большую поддержку во время наших встреч.

Я искренне надеюсь, что наши отношения с Азербайджаном будут продолжать укрепляться, особенно в экономической и инвестиционной сферах. Мы рассматриваем себя как один народ и три государства. Так же, как Азербайджан важен для нас, как Турция важна для нас, так же и наши братья на этих землях важны для нас. Для нас это простая истина: один народ – три государства. Эти три государства объединяет исключительно тесная и особая связь – и это отражает суть того, кто мы есть», – подчеркнул он.

Эрсин Татар также отметил, что сегодня в Северном Кипре есть крупные инвесторы в сфере туризма.

«Некоторые ведущие владельцы гостиниц из Турции построили в Северном Кипре отели вместимостью более 500 мест и продолжают инвестировать. Сейчас они видят потенциал. Если в ближайшем будущем улучшатся условия, чартерные рейсы смогут привозить туристов в Северный Кипр со всего мира.

Первым шагом является решение вопроса прямых рейсов в рамках правовых механизмов, особенно через чартерные рейсы. Даже этого одного шага будет достаточно, чтобы принести значительное процветание. Поэтому туризм имеет чрезвычайно важное значение для Северного Кипра», – подчеркнул он.

Кроме того, как отметил Эрсин Татар, в Северном Кипре насчитывается около 20 университетов с различными факультетами.

«Турецко-кипрская община получает образование от профессоров, приезжающих из Турции, многие из которых уже на пенсии, а также от преподавателей, которые приезжают из Великобритании или обучались там и в других странах. В ближайшем будущем Северный Кипр действительно может стать привлекательным центром», – сказал он.

Эрсин Татар добавил, что хотел бы видеть рост числа посетителей не только из Турции, но и из Азербайджана.

«Здесь есть значительный потенциал. Многие азербайджанцы ездят в Турцию, и поскольку Турция находится так близко к Северному Кипру, добраться туда для них очень удобно. Например, я слышал, что сейчас есть рейсы из Азербайджана в Адану. Оттуда, даже без пересадки, можно лететь напрямую. Кипр находится всего в 20 минутах от Аданы», – объяснил он.

Эрсин Татар отметил, что Северный Кипр постоянно работает над укреплением отношений с Азербайджаном.

«В Северном Кипре уже проживает много азербайджанцев. Я посещаю их свадьбы, похороны, религиозные собрания. Я знаю, какой силой и потенциалом обладает Азербайджан. Каждый раз, когда я приезжаю, вижу в глазах людей тёплое отношение к нам. Поэтому крайне важно поддерживать хорошие отношения с Азербайджаном. Азербайджан – сильная страна. Сегодня он добывает и продаёт большое количество нефти и газа. Азербайджан занимает очень особое место в сердцах турецко-кипрского народа. Во время Карабахской войны турецко-кипрская община с большим волнением следила за событиями, и мы все были очень рады её исходу.

Однако в будущем важно сохранять бдительность. Ничто не остаётся неизменным; всё постоянно меняется, могут происходить новые события. Поэтому мы должны внимательно следить за этими вопросами до самого конца, защищать то, что принадлежит нам, и вмешиваться, когда возникают напряжённые ситуации», – заключил он.