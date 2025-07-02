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Зияддин Сафаров умер от травм, полученных в результате физического насилия против него - Парвиз Джалилов

Общество Материалы 2 июля 2025 10:53 (UTC +04:00)

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - Зияддин Сафаров умер от травм, полученных в результате физического насилия, примененного в его отношении в автомобиле и на месте, куда его доставили.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил следователь Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Парвиз Джалилов на пресс-конференции по уголовному делу об убийстве азербайджанцев в России.

По его словам, 27 июня, когда Зияддин Сафаров был задержан в своем доме, телесных повреждений на его теле не было.

"Были допрошены свидетели по уголовному делу, получены соответствующие заключения Государственной миграционной службы, проведены многочисленные другие следственные действия. Рамин Сафаров также является одним из лиц, подвергшихся физическому насилию в Российской Федерации 27 июня", - добавил он.

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