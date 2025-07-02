Посол России вызван в МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 2 июля 2025 года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был вызван в министерство иностранных дел.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.



"На встрече с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Аразом Азимовым российской стороне была выражена нота протеста в связи с недружественными действиями и шагами, наносящими ущерб отношениям между двумя странами.



Была вновь выражена глубокая обеспокоенность по поводу событий, произошедших 27 июня в городе Екатеринбург, где в результате незаконных действий правоохранительных органов России во время рейдов на дома, в которых проживают азербайджанцы, двое наших соотечественников погибли, а некоторые получили тяжёлые телесные повреждения.



Отмечено, что предоставленное Россией объяснение по поводу произошедшего противоречит заключениям экспертизы и наличию следов насилия на телах погибших.



Было подчёркнуто, что в российских СМИ в связи с этими рейдами наблюдаются проявления этнической нетерпимости, а использование в отношении азербайджанцев выражений вроде «этническая преступная группа» является недопустимым.



Было вновь указано, что Азербайджан ожидает от российской стороны всестороннего и объективного расследования допущенных нарушений закона и привлечения виновных к ответственности. Также подчёркнуто, что позиция Азербайджана по данному вопросу не может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.



Сообщения российской стороны относительно действий, предпринятых в офисе «Sputnik Азербайджан», были признаны необоснованными. Подчёркнуто, что данные меры осуществлялись в полном соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и в настоящее время продолжаются следственные мероприятия.



Было заявлено, что являются неприемлемыми отсутствие необходимых шагов и попытки искажения реального положения дел, а также дезинформационная кампания против Азербайджана, проводимая через российских официальных лиц и СМИ после инцидента с самолётом, принадлежащим авиакомпании Azerbaijan Airlines, сбитым в воздушном пространстве России в конце прошлого года.



Подчёркнуто, что Азербайджан ожидает от России полного и прозрачного расследования этой трагедии, установления и наказания виновных, а также выплаты компенсаций пострадавшим. Эти шаги рассматриваются как крайне важные для устранения негативной атмосферы в двусторонних отношениях.



На встрече также было отмечено, что за последние 4–5 месяцев заявления и выступления представителей российской общественно-политической среды и СМИ, направленные против суверенитета, территориальной целостности и народа Азербайджана, являются фактором, оказывающим негативное влияние на двусторонние отношения.



Таким образом до российской стороны было доведено, что вышеупомянутые действия противоречат духу дружбы и взаимного уважения между двумя странами, способствуют росту напряжённости и оказывают отрицательное влияние на двусторонние отношения.



Мы призываем российскую сторону предпринять соответствующие шаги для устранения напряжённости и негативной атмосферы в отношениях между нашими странами", - отмечается в информации ведомства.

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