Бразильские артисты выразили признательность Азербайджану - закрытие Baku Piano Festival 2025 (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Концерт бразильского коллектива Liz Rosa Quartet ознаменовал завершение Baku Piano Festival 2025 на живописной площадке Rotunda Roof Garden, сообщает Trend Life.

Перед началом заключительного вечера к зрителям с приветственным словом обратился директор фестиваля, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. Он тепло поблагодарил всех гостей, а также спонсоров и партнеров, чей вклад стал важным фундаментом успеха фестиваля.

На сцене в этот вечер блистали талантливые музыканты: вокалистка Лиз Роса, пианист-виртуоз Рикардо Фиуза, мастер бас-гитары Бервал Мораес, ритм-мастер за ударной установкой Айзек Джамба, а также Шаин Новрасли и Майк дель Ферро. Вместе они создали неповторимую атмосферу живой и искренней музыки, проникнутой страстью и энергией.

Бразильские артисты отметили дружелюбную и гостеприимную атмосферу фестиваля, подчеркнули его высокую организацию и невероятную поддержку публики, выразив благодарность Азербайджану за тёплый приём и живой отклик.

Baku Piano Festival 2025 на протяжении двух недель дарил жителям и гостям столицы насыщенную концертную программу, охватившую музыку самых разных жанров и стилей. В рамках фестиваля состоялись разнообразные арт-мероприятия, выставки, литературный конкурс и вдохновляющие джем-сейшны, которые объединили музыкантов, любителей искусства. Особой гордостью фестиваля стали концерты молодых талантов под названием We Are the Future, призванные поддержать и открыть новые имена на музыкальном горизонте.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

