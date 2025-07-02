10 лет цифрового пути — «AzInTelecom»

Прошло 10 лет со дня основания ООО «AzInTelecom» — компании, которая сыграла важную роль в развитии цифровой инфраструктуры Азербайджана. За этот период компания заняла ведущие позиции в сфере информационно-коммуникационных технологий страны, предлагая инновационные решения как для государственного, так и для частного секторов.

ООО «AzInTelecom» было основано в 2015 году как структура, функционирующая при Министерстве цифрового развития и транспорта, а в 2021 году было объединено с Информационно-вычислительным центром. С 2024 года компания продолжает свою деятельность в составе Азербайджанского транспортного и коммуникационного холдинга AZCON. В первые годы компания специализировалась на облачных услугах и международном голосовом трафике, но со временем значительно расширила сферу своей деятельности.

Цифровая инфраструктура, укреплённая «облачными» технологиями

Одним из основных направлений деятельности ООО «AzInTelecom» является создание и развитие цифровой инфраструктуры в Азербайджане. Будучи крупнейшим облачным провайдером страны, компания играет ключевую роль в реализации проекта «Правительственное облако», разработанного по Указу Президента Ильхама Алиева в 2019 году.

Основной дата-центр в Баку, открытый в 2015 году, и Резервный центр в Евлахе, запущенный в 2022 году, обеспечивают облачными услугами более 250 организаций. Более 130 из них — государственные учреждения, мигрировавшие свою ИТ-инфраструктуру в данные дата-центры в рамках проекта «Правительственное облако». Целью проекта является централизация государственных информационных технологий, повышение уровня безопасности и оптимизация затрат. Построенные в соответствии с международными стандартами (сертификация TIER 3), данные центры обеспечивают надёжное хранение и обработку данных для государственных и частных структур.

В 2024 году «AzInTelecom» представил новую платформу AzInCloud, разработанную для расширения доступа к облачным решениям. Частные пользователи, а также представители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться возможностями платформы без необходимости оформления бумажных договоров и подачи заявлений. В конце прошлого года Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил «AzInTelecom» кредит в размере 43 миллионов евро на строительство двух новых дата-центров в Азербайджане. Это первая инвестиция ЕИБ в государственный сектор страны. В Абшеронском и Гаджигабулском районах уже начаты строительные работы по созданию дата-центров нового поколения, спроектированных с использованием устойчивых и экологически безопасных технологий.

SİMA — биометрические решения нового поколения

Разработанная ООО «AzInTelecom» в 2022 году цифровая подпись нового поколения SİMA считается одним из ключевых проектов в истории цифрового развития Азербайджана. Представленная в виде мобильного приложения, цифровая подпись предоставляется гражданам бесплатно.

За короткое время приложение «SİMA İmza» завоевало широкую популярность среди пользователей и за три года обеспечило цифровизацию услуг в различных секторах. На сегодняшний день количество загрузок мобильного приложения превысило 4 миллиона. Число партнёров, использующих «SİMA İmza» в государственном и частном секторах, достигло 80 организаций.

Система успешно интегрирована с рядом государственных цифровых платформ, включая «Mobil Notariat», «E-gov», «mygov», «digital.login», «ƏMAS», «Smart Customs», «Elektron Məhkəmə», «İnternet Vergi İdarəsi» и другие. Благодаря этому пользователи могут удобно и безопасно проходить авторизацию и подтверждать свою личность с помощью «SİMA İmza».

После указа Президента от 12 августа 2024 года о внесении изменений в Трудовой кодекс, позволившего заключать трудовые договоры в электронном формате, SİMA стала основным цифровым инструментом в процессе оформления трудовых соглашений. На сегодняшний день 98% электронных трудовых договоров по всей стране подписаны с помощью «SİMA İmza». Помимо этого, 35% авторизаций на государственных и частных цифровых платформах через систему Digital Login выполняются с использованием «SİMA İmza».

Цифровая подпись «SİMA İmza» заметно упростила доступ к электронным услугам, устранив пространственные и временные ограничения. Даже жители самых удалённых уголков страны могут, не посещая центры обслуживания, получить электронную подпись и дистанционно решать свои вопросы.

В рамках цифровой платформы SİMA также предлагаются решения «SİMA KYC», «SİMA Pay» и «SİMA Access», которые включают в себя цифровую идентификацию, биометрические платежи и безопасный доступ.

Кроме того, «AzInTelecom» предоставляет усовершенствованную версию первой в стране электронной подписи в формате USB-устройства — «SİMA Token». Оформить её можно онлайн на сайте sima.az как для физических, так и для юридических лиц.

Комплексный подход к кибербезопасности

За прошедший период «AzInTelecom» значительно укрепил свои позиции и в сфере кибербезопасности. В компании круглосуточно функционирует Центр операций безопасности (SOC). Компания также получила международные сертификаты и успешно прошла аудит WebTrust, представив свои решения на глобальном уровне и повысив международное доверие.

Наличие международного сертификата информационной безопасности ISO 27001, внедрение стандарта PCI DSS, гарантирующего защиту данных платёжных карт при финансовых операциях, а также соответствие требованиям ISO 22301, обеспечивающим устойчивость бизнес-процессов в непредвиденных ситуациях и оперативное реагирование на риски, — всё это позволило компании в полной мере адаптировать свою деятельность к международным стандартам.

Внутреннее и международное сотрудничество

В своей деятельности «AzInTelecom» придаёт особое значение сотрудничеству с государственными учреждениями, выстраивая механизмы координации и технологической поддержки. Такое взаимодействие способствует формированию единой цифровой экосистемы, повышает доступность и удобство сервисов, а также усиливает прозрачность в работе государственных учреждений.

Ключевое значение имеют проекты «Правительственное облако» и «SİMA», направленные на улучшение качества услуг и расширение цифровых возможностей.

В рамках стратегии международного сотрудничества «AzInTelecom» установил сотрудничество с ведущей европейской компанией «Gcore» в сфере облачных технологий. Также ведутся переговоры с такими мировыми лидерами в сфере ИТ, как «Google» и «Amazon», по аналогичным направлениям.

Инновации в сфере электронных услуг

«AzInTelecom» активно внедряет инновационные решения в сфере цифровых сервисов, уделяя особое внимание как качеству предоставляемых услуг, так и безопасности пользователей. Одним из направлений деятельности компании является регистрация мобильных устройств, ввозимых в Азербайджан, а также борьба с фальсификацией IMEI-кодов. В результате проведённой работы десятки тысяч клонированных и поддельных IMEI-номеров были успешно выявлены и заблокированы, что позволило сделать рынок мобильных устройств более прозрачным и безопасным.

В числе приоритетов компании — формирование положительного пользовательского опыта. Контактный-центр, функционирующий круглосуточно, ежегодно обрабатывает свыше 200 000 обращений и онлайн-запросов.

На протяжении десяти лет «AzInTelecom» успешно сотрудничает с ведущими телекоммуникационными операторами мира, обеспечивая стабильную и надёжную международную голосовую связь. Помимо этого, компания осуществляет сертификацию телекоммуникационного оборудования, ввозимого в страну, способствуя тем самым продвижению на внутреннем рынке качественной и проверенной электронной продукции.

Устойчивое развитие и стратегические цели

Десятилетняя деятельность «AzInTelecom» и поставленные компанией цели направлены на укрепление цифрового суверенитета Азербайджана и повышение роли страны на международном рынке. Среди ключевых целей компании — запуск дата-центров нового поколения, создание необходимой инфраструктуры для поддержки развития искусственного интеллекта, а также разработка новых цифровых продуктов на основе обработки больших данных.

Интеграция «AzInTelecom» в структуру AZCON Холдинга открывает перспективы для динамичного развития и реализации более масштабных инициатив.

Благодаря этим шагам компания стремится превратить Азербайджан в цифровой коммуникационный центр Южного Кавказа и Каспийского региона.