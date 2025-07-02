Основное внимание уделяется вкладу женщин на рынке труда - представитель АБР

ЛАЧИН /Trend/ - Основное внимание уделяется тому, чтобы женщины занимали соответствующее место на рынке труда.

Об этом заявил представитель Азиатского банка развития по Азербайджану Фарадж Гусейнбеков на Женском форуме ОЭС, прошедшем в Лачине, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, одной из основных целей является развитие навыков женщин, организация учебных курсов по цифровым знаниям, техническим и профессиональным навыкам.

"Наша цель - создание качественных рабочих мест, а также создание возможностей для женщин заниматься профессиями, которые ранее считались нетрадиционными для них. Конечно, мы еще больше увеличиваем нашу финансовую поддержку, связанную с образованием, и работаем над тем, чтобы показатели в этом отношении улучшились. Мы постоянно работаем в областях сотрудничества с частным сектором, обмена передовым опытом, гендерно-ориентированных инноваций. Азиатский банк развития постоянно оказывает поддержку государствам-членам во включении гендерного равенства в планы сектора образования, чтобы гендерное равенство также учитывалось в услугах, предоставляемых в сфере образования", - сказал он.

Ф.Гусейнбеков отметил, что переход к "зеленой" экономике открывает большие возможности, но женщин также следует поощрять в этих сферах.

"Азиатский банк развития оказывает поддержку в разработке национальных стратегий и программ "зеленого" развития с целью продвижения "зеленых" навыков среди женщин. Мы также поддерживаем женщин, чтобы они занимали соответствующее место на рынке труда. Что касается гендерного равенства, Азиатский банк развития направляет 60 процентов своих суверенных фондов в эту сферу", - сказал он.

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