Азербайджан оказал развивающимся странам помощь на сумму более 350 млн долларов - Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Несмотря на достаточно высокую финансовую нагрузку, связанную с восстановлением освобожденных территорий, наша страна продолжает играть активную роль в сфере содействия международному развитию. За последние 5 лет Азербайджан оказал развивающимся странам помощь на сумму более 350 миллионов долларов США.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Самир Шарифов, выступая на IV международной конференции ООН по финансированию развития, сообщает Trend.

С.Шарифов подчеркнул важность мероприятия, посвященного финансированию устойчивого развития, и предоставил информацию о мерах, реализуемых Азербайджаном по продвижению "Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" после 3-й Конференции правительства Азербайджана.

Было отмечено, что Азербайджан входит в пятерку стран мира и является первой в регионе страной, представившей 4-й Добровольный национальный обзор о ходе реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). В результате реализации таких инициатив, как Национальная структура финансирования и Карта инвесторов ЦУР, наша страна добилась соответствия более 80 процентов расходов консолидированного бюджета Целям устойчивого развития. С.Шарифов подчеркнул, что конференция проходит в период, когда мировое сообщество сталкивается с критическим и острым дефицитом финансовых ресурсов для целей развития. Геополитическая напряженность и военные конфликты сужают ресурсную базу для финансирования развития, а усилия по восстановлению и реконструкции, направленные на преодоление последствий конфликта, создают дополнительную нагрузку на государственные бюджеты.

Он подчеркнул, что Азербайджан, подвергшийся армянской агрессии и 20 процентов территории которого на протяжении 30 лет находились под армянской оккупацией, после прекращения оккупации и восстановления территориальной целостности приступил к восстановлению освобожденных от оккупации территорий, а также реализует Государственную программу «Большое возвращение» по возвращению в родные города и села наших соотечественников, перемещенных с этих территорий в результате агрессии. На сегодня на реализацию программы из государственного бюджета потрачено 15 миллиардов долларов США.

С.Шарифов также отметил, что, согласно оценке правительственной комиссии Азербайджана, военная агрессия и оккупация нанесли Азербайджану ущерб на сумму 150 миллиардов долларов США. Поскольку более 15% ущерба связано с минным загрязнением территорий, минная безопасность была выдвинута по инициативе Президента Ильхама Алиева в качестве 18-й национальной ЦУР, и этот подход был рекомендован и другим странам.

Заместитель премьер-министра довел до внимания участников конференции, что, несмотря на достаточно высокую финансовую нагрузку в связи с восстановлением освобожденных территорий, наша страна продолжает играть активную роль в сфере содействия международному развитию. Так, за последние 5 лет Азербайджан оказал развивающимся странам помощь на сумму более 350 миллионов долларов США.

С.Шарифов подчеркнул, что климатическое финансирование стало важным элементом устойчивого развития. Он отметил, что Азербайджан вносит глобальный вклад и в этот элемент устойчивого развития. Таким образом, принятие новой финансовой цели, известной как Бакинская финансовая цель для достижения "Повестки дня по устойчивому развитию на 2030 год" на глобальной климатической конференции в Баку (COP29) под председательством Азербайджана, с целью увеличения до 3 раз финансовой помощи, выделяемой развивающимися странами для удовлетворения потребностей развивающихся стран в миграции и адаптации в связи с изменением климата, имеет глобальное значение.

В заключение С.Шарифов отметил, что Азербайджанская Республика и впредь будет активно участвовать во внешнеполитическом сотрудничестве во имя развития и внесет свой вклад в достижение ЦУР.

В рамках конференции азербайджанская делегация провела встречу с исполнительным секретарем Фонда капитального развития ООН Прадипом Курукуласурией. На встрече обсуждались возможности сотрудничества с учетом трансформации нашей страны в государство-донора, решения социально-экономических проблем, а также нашего опыта постконфликтного восстановления.

Севильская конференция является четвертым крупным мероприятием ООН по финансированию развития после мероприятий в Монтеррее (2002 г.), Дохе (2008 г.) и Аддис-Абебе (2015 г.), в котором участвуют представители 164 государств и 49 международных организаций. Основная цель конференции - выработка конкретных обязательств по выполнению 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), принятых ООН, и формирование обновленной структуры финансирования.

Отметим, что 1 июля, во второй день IV Международной конференции ООН по финансированию развития, проходившей в Севилье, Испания, был принят документ "Севильское обязательство" по финансированию развития.

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