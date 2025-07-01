Вовлечение молодежи в решение проблем изменения климата поможет движению вперед - Мустафа Бейдилли

АГДАМ /Trend/ - Вызовы, с которыми сталкиваются регион и мир, тесно связаны с изменением климата, и вовлечение молодежи в решение этих проблем поможет нам двигаться вперед.

Как сообщает во вторник корреспондент Trend, об этом заявил представитель молодежи Турции в Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Мустафа Бейдилли во время выступления на сессии на тему «Оценка вклада национальных молодежных стратегий в устойчивое развитие" в рамках "Недели ОЭС" в городе Агдам.

Он отметил, что если мы хотим устойчивого и стабильного будущего, нужно объединить усилия.

"Турция принимает участие в этих процессах как на региональном, так и на глобальном уровне. С 2025 года мы намерены укрепить региональное партнерство и выступать с собственными инициативами. Деятельность должна быть эффективной", - добавил он.

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