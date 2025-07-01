Азербайджан и Кыргызстан планируют совместные проекты в сфере молодёжной политики - замминистра

АГДАМ/Trend/- Азербайджан и Кыргызстан планируют совместные проекты в сфере молодёжной политики.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Союзбек Надырбеков в кулуарах Молодежного форума ОЭС на тему "Укрепление роли молодежи в построении устойчивого и климатоустойчивого будущего", который проходит в Агдаме.

"Кыргызстан и Азербайджан намерены и впредь тесно сотрудничать в сфере молодёжной политики, культуры и спорта. Мы планируем реализацию совместных проектов, которые станут хорошей платформой для взаимодействия и развития молодёжи обеих стран", — отметил он.

По его словам, проведение молодежного форума в Ханкенди имеет особое символическое значение, ведь Агдам в Карабахском регионе олицетворяет восстановление, а молодёжь — это сила, способная строить, создавать и двигаться вперёд.

Отметим, что в Агдаме проходит Молодежный форум ОЭС. Мероприятие впервые проходит в рамках "Недели ОЭС". Основной целью форума является усиление участия молодежи в построении будущего региона ОЭС и включить их идеи в новую стратегию развития организации.