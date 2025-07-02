В Лачине прошла панельная сессия на тему роли женщин в развитии для устойчивости к изменению климата (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - В рамках Женского форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящего в Лачине, была организована панельная сессия на тему «Роль женщин в развитии человека для устойчивости к изменению климата».

Как сообщает корреспондент Trend, модератором сессии выступила постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

Выступая на панельной сессии, заместитель министра семьи и социальных служб Турции Леман Енигюн отметила, что ее страна подготовила стратегию по борьбе с изменением климата и представила ее на COP29. «Мы расширяем представительство женщин в сфере зеленой энергетики. Эта инициатива реализуется под эгидой Первой леди Турции Эмине Эрдоган», — сказала она.

Депутат парламента Казахстана, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Жулдыз Сулейманова заявила, что ее страна внесла свой вклад в борьбу с изменением климата в рамках Парижского соглашения. Она отметила, что разрабатывается стратегия по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Используются новые образовательные программы для подготовки специалистов в различных областях энергетики и нефтяной промышленности.

Заявив о большом значении, придаваемом в Азербайджане продвижению гендерного равенства, председатель Фонда развития образования Эльнур Насибов отметил, что министерство науки и образования тесно сотрудничает с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей. По его словам, 60% студентов в Азербайджане составляют девушки, из них 36% получают профессиональное образование. «Планируется довести этот показатель до 40%. 61% девушек используют кредит, выделенный на образование», - подчеркнул он.

Президент Института образования ОЭС, профессор Мехмет Акиф Киреччи отметил, что организация выделяет большие средства на сферу образования. «94% женщин получают среднее и высшее образование. 136 миллионов молодых девушек в мире вообще не получают образования. Мы также должны инвестировать в семьи», - добавил он.

Представитель Регионального бюро для Европы и Центральной Азии Организации Объединенных Наций по делам женщин Михаэла Ионеску сказала, что COP29 в прошлом году была организована на высоком профессиональном уровне, а в этом году отмечается годовщина Пекинской платформы. «Это очень важный документ. Если средства будут выделены женщинам, от этого выиграет вся экономика», — сказала Михаэла Ионеску.

Старший специалист по проектам представительства Азиатского банка развития в Азербайджане Фарадж Гусейнбеков рассказал о программах и проектах представляемой им структуры, направленных на женское развитие.

Панельная сессия продолжилась дискуссиями.

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