Азербайджан и Узбекистан подписали документы по сотрудничеству в ряде сфер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На мероприятии, проведенном в министерстве экономики Азербайджана, были подписаны документы о сотрудничестве с Узбекистаном в таких сферах, как промышленность, строительство, производство, модернизация инфраструктуры.

Как сообщили во вторник Trend в минэкономики, в рамках встречи с представителями бизнеса Узбекистана, находящимися с визитом в Азербайджане, был подписан ряд документов по диверсификации экономического партнерства.

"В данном мероприятии приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и представители деловых кругов обеих стран. Были подписаны документы о сотрудничестве между министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и компаниями "Матанат А" и "ТуранАз". Документы охватывают проекты по производству сухих строительных смесей, гипсокартона, а также строительству жилых домов в городе Наманган (Узбекистан).

Наряду с этим, азербайджанские и узбекские компании подписали документы по производству молочной продукции. Документы подписаны между компаниями Panamilk и Atena, Jizzax Organic и Milla Dairy.

На мероприятии также были подписаны документы о партнёрстве между узбекской компанией "Havas Holding" и азербайджанской компанией "RJ CHEMICAL CO" в области производства и продажи бытовой химии, а также о сотрудничестве по проекту производства высоковольтного кабеля между Ассоциацией "Uzeltexsanoat" (Узбекистан) и азербайджанской компанией "STP Global Cable".

Реализация этих документов, предполагающих организацию совместной деятельности в таких сферах, как промышленность, строительство, производство, совершенствование инфраструктуры, будет стимулировать сотрудничество и экономические и торговые отношения между хозяйствующими субъектами", - говорится в сообщении ведомства.

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