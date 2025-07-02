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В Иране выделены средства на временное размещение пострадавших из-за войны семей

Политика Материалы 2 июля 2025 18:01 (UTC +04:00)
В Иране выделены средства на временное размещение пострадавших из-за войны семей
Фото: İran Prezidentinin informasiya portalı

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Правительство Ирана выделило 10 триллионов риалов (около 16,6 миллиона долларов) на временное размещение семей, пострадавших в результате авиаударов Израиля по Ирану.

Как сообщает Trend, решение об этом было принято сегодня на заседании Кабинета министров Ирана в Тегеране.

На заседании, в котором также принял участие Президент Ирана Масуд Пезешкиан, министр дорог и городского развития и руководители других профильных ведомств представили правительству информацию о временном размещении пострадавших семей и ремонте жилья.

Указанные средства будут перечислены в Жилищный фонд и потрачены соответствующим образом.

Отметим, что Иран сообщил, что за 12 дней в результате израильских авиаударов в Иране было повреждено 3,5 тысячи жилых домов.

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