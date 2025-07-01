В рамках проекта с ВБ Азербайджан подключит к сети 1,8 гигаватта "зеленой" энергии - Штефани Шталльмайстер

БАКУ /Trend/ - В рамках совместного проекта Азербайджана и Всемирного банка страна сможет подключить к сети 1,8 гигаватта электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом заявила страновой менеджер Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталльмайстер на церемонии подписания кредитного соглашения между правительством Азербайджана и Всемирным банком по "Проекту расширения использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане", сообщает Trend.

По ее словам, Азербайджан становится страной "зеленой" энергии.

"Как в период проведения COP29, так и после этого мероприятия страна предприняла шаги по развитию сферы "зеленой" энергии и взяла на себя связанные с этим обязательства. Мы надеемся, что после этого нового проекта будут реализованы и другие", - сказала она.

Она отметила, что после завершения данного проекта Азербайджан сможет интегрировать в сеть электроэнергию в объеме 1,8 гигаватта.

"Конечно, это очень большое достижение. Кроме того, этот проект позволит расширить инвестиции частного сектора в этом направлении, что важно для развития сферы возобновляемых источников энергии Азербайджана", - сказала страновой менеджер Всемирного банка.

Подчеркнув успешное продолжение сотрудничества с Азербайджаном, Штефани Шталльмайстер выразила уверенность в том, что Группа Всемирного банка и впредь будет вносить важный вклад в устойчивое и инклюзивное развитие страны, поддерживая проекты, соответствующие приоритетам социально-экономического развития Азербайджана.

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