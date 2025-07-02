Комитет КСО ЗАО “AzerGold” провел очередную встречу с жителями Дашкесана (ФОТО)

Комитет по корпоративной социальной ответственности (КСО) ЗАО “AzerGold” провел очередную встречу с жителями Дашкесанского района.

Во встрече приняли участие член правления - заместитель председателя правления ЗАО “AzerGold”, председатель Комитета по КСО ЗАО Хайям Фарзалиев, заместитель главы Исполнительной власти Дашкесанского района Вугар Мамедов и члены комитета.

Цель традиционной встречи — усиление работы с местными общинами, информирование их о проводимой работе, изучение социальных нужд, выслушивание мнений и предложений.

На встрече была предоставлена ​​информация о социальных и экологических проектах, реализованных ЗАО “AzerGold” в первой половине 2025 года и запланированных на вторую половину текущего года.

Было отмечено, что за отчетный период акционерным обществом были реализованы социальные проекты в области охраны окружающей среды, занятости, сельского хозяйства, профессиональной подготовки членов семей шехидов и раненых на войне, личностного развития детей, культуры и охраны культурного наследия. Особо была подчеркнута поддержка Исполнительной власти Дашкесанского района в реализации этих проектов. Было отмечено, что в предстоящий период планируется реализация новых инициатив в области науки, образования, здравоохранения, спорта, занятости женщин, социальной инфраструктуры и других направлений.

В ходе встречи были выслушаны обращения граждан и обсуждены новые предложения. Вопросы, поднятые гражданами, также были зарегистрированы на встрече для изучения и решения в рамках действующего законодательства.

Следует отметить, что ЗАО “AzerGold” продолжит организовывать традиционные встречи с сельскими жителями в рамках реализации инициатив и проектов, направленных на целевые группы.