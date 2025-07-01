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В доме задержанного исполнительного директора "Sputnik Азербайджан" проводится обыск

Политика Материалы 1 июля 2025 16:59 (UTC +04:00)
В доме задержанного исполнительного директора "Sputnik Азербайджан" проводится обыск

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В доме задержанного сотрудниками МВД Азербайджана исполнительного директора "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых проводится обыск, сообщает во вторник Trend.

Отметим, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками министерства внутренних дел Азербайджана в Бакинском филиале информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан"), задержаны 7 человек. По возбужденному уголовному делу по статьям Уголовного Кодекса АР о мошенничестве, незаконном предпринимательстве, легализации имущества, приобретенного преступным путем, два человека арестованы, еще пять привлечены к уголовной ответственности.

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