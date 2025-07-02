Иран предлагает создание фонда для финансовой поддержки проектов, продвигаемых женщинами

ЛАЧИН /Trend/ - Иран хочет провести встречу высокого уровня с участием женщин.

Об этом заявил директор департамента по вопросам ОЭС и многостороннего экономического сотрудничества министерства иностранных дел Ирана Бехзад Азерса на панельной сессии "Роль женщин в устойчивом развитии", проведенной в рамках Женского форума стран-членов Организации экономического развития в Лачине, сообщает спецкор Trend.

Он отметил, что его страна выступает за то, чтобы образование стало более доступным для женщин.

"Также предлагаем создать "зеленый" фонд ОЭС для женщин. Мы также хотим создать отдельный фонд для финансовой поддержки проектов, продвигаемых женщинами. Мы считаем, что поддержка женщин будет способствовать развитию гражданского общества", - сказал он.

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