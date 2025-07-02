Бизнес-форум в Шуше предлагает широкие возможности для преобразования потенциала ОЭС - Юсиф Абдуллаев

ШУША /Trend/ - Бизнес-форум в Шуше предлагает широкие возможности для преобразования потенциала ОЭС.

Как сообщает в среду корреспондент Trend, об этом заявил исполнительный директор азербайджанского Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев во время выступления на бизнес-форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в городе Шуша.

Он отметил, что AZPROMO оказывает поддержку в реализации различных проектов в рамках "дорожной карты".

Исполнительный директор напомнил, что Азербайджан в текущем году провел совместные форумы с Ираном и Пакистаном.

"Реализуются совместные проекты с ведущими бизнес-структурами Турции. В Анкаре прошел турецко-азербайджанский бизнес-форум, где был подписан меморандум", - сказал он.

Он отметил, что следует укреплять сотрудничество в сферах возобновляемой энергии и цифровых технологий.

"AZPROMO продолжит превращать идеи в капитал. Мы уверены, что результаты форума внесут значительный вклад и за пределами ОЭС", - добавил Ю.Абдуллаев.

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