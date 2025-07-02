Министр культуры Узбекистана наградил азербайджанского музыканта медалью "Культурный посол" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась двусторонняя встреча между министром культуры Азербайджана Адилем Керимли и министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым, который находится с визитом в нашей стране, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Министр Адиль Керимли тепло поприветствовал узбекского коллегу, отметив, что дружеские и братские отношения между народами Азербайджана и Узбекистана уходят корнями в глубокую древность. Он подчеркнул, что в настоящее время культурные связи между двумя странами вступают в новую фазу развития, а сотрудничество в этой сфере расширяется.

Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков выразил благодарность за оказанное высокое гостеприимство, отметив, что культурное сотрудничество между нашими странами ежедневно приобретает новое содержание, а отношения неуклонно углубляются.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в различных сферах культуры, а также обсудили взаимные проекты и инициативы.

В рамках встречи директор Международного центра мугама, заслуженный артист Азербайджана, тарист Сахиб Пашазаде был удостоен медали "Культурный посол Узбекистана". Медаль и сертификат были вручены исполнителю министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым. В ходе награждения министр высоко оценил вклад Сахиба Пашазаде в развитие культурных связей между двумя странами, а также его активное участие в международных фестивалях и конкурсах, проводимых в Узбекистане, и пожелал артисту новых творческих успехов.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли выразил благодарность узбекскому коллеге за внимание и поддержку, оказываемые азербайджанской культуре.

Сахиб Пашазаде высоко оценил оказанное внимание и выразил признательность, отметив, что намерен и впредь способствовать укреплению культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном.

Напомним, что Сахиб Пашазаде был удостоен ряда наград в Узбекистане: в 2017 году - гран-при Международного музыкального фестиваля "Восточные напевы" в Самарканде, в 2018 году - первое место на Международном фестивале "Маком" в Шахрисабз, в 2024 году - удостоен почётного звания профессора Государственного института культуры и искусств Узбекистана.

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