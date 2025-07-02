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Министр культуры Узбекистана наградил азербайджанского музыканта медалью "Культурный посол" (ФОТО)

Социум Материалы 2 июля 2025 16:42 (UTC +04:00)
Министр культуры Узбекистана наградил азербайджанского музыканта медалью "Культурный посол" (ФОТО)
Фото: Министерство культуры Азербайджана

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась двусторонняя встреча между министром культуры Азербайджана Адилем Керимли и министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым, который находится с визитом в нашей стране, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Министр Адиль Керимли тепло поприветствовал узбекского коллегу, отметив, что дружеские и братские отношения между народами Азербайджана и Узбекистана уходят корнями в глубокую древность. Он подчеркнул, что в настоящее время культурные связи между двумя странами вступают в новую фазу развития, а сотрудничество в этой сфере расширяется.

Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков выразил благодарность за оказанное высокое гостеприимство, отметив, что культурное сотрудничество между нашими странами ежедневно приобретает новое содержание, а отношения неуклонно углубляются.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в различных сферах культуры, а также обсудили взаимные проекты и инициативы.

В рамках встречи директор Международного центра мугама, заслуженный артист Азербайджана, тарист Сахиб Пашазаде был удостоен медали "Культурный посол Узбекистана". Медаль и сертификат были вручены исполнителю министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым. В ходе награждения министр высоко оценил вклад Сахиба Пашазаде в развитие культурных связей между двумя странами, а также его активное участие в международных фестивалях и конкурсах, проводимых в Узбекистане, и пожелал артисту новых творческих успехов.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли выразил благодарность узбекскому коллеге за внимание и поддержку, оказываемые азербайджанской культуре.

Сахиб Пашазаде высоко оценил оказанное внимание и выразил признательность, отметив, что намерен и впредь способствовать укреплению культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном.

Напомним, что Сахиб Пашазаде был удостоен ряда наград в Узбекистане: в 2017 году - гран-при Международного музыкального фестиваля "Восточные напевы" в Самарканде, в 2018 году - первое место на Международном фестивале "Маком" в Шахрисабз, в 2024 году - удостоен почётного звания профессора Государственного института культуры и искусств Узбекистана.

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Министр культуры Узбекистана наградил азербайджанского музыканта медалью "Культурный посол" (ФОТО)
Министр культуры Узбекистана наградил азербайджанского музыканта медалью "Культурный посол" (ФОТО)
Министр культуры Узбекистана наградил азербайджанского музыканта медалью "Культурный посол" (ФОТО)
Министр культуры Узбекистана наградил азербайджанского музыканта медалью "Культурный посол" (ФОТО)
Министр культуры Узбекистана наградил азербайджанского музыканта медалью "Культурный посол" (ФОТО)
Министр культуры Узбекистана наградил азербайджанского музыканта медалью "Культурный посол" (ФОТО)
Министр культуры Узбекистана наградил азербайджанского музыканта медалью "Культурный посол" (ФОТО)
Министр культуры Узбекистана наградил азербайджанского музыканта медалью "Культурный посол" (ФОТО)
Министр культуры Узбекистана наградил азербайджанского музыканта медалью "Культурный посол" (ФОТО)
Министр культуры Узбекистана наградил азербайджанского музыканта медалью "Культурный посол" (ФОТО)
Министр культуры Узбекистана наградил азербайджанского музыканта медалью "Культурный посол" (ФОТО)
Министр культуры Узбекистана наградил азербайджанского музыканта медалью "Культурный посол" (ФОТО)
Министр культуры Узбекистана наградил азербайджанского музыканта медалью "Культурный посол" (ФОТО)
Министр культуры Узбекистана наградил азербайджанского музыканта медалью "Культурный посол" (ФОТО)
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