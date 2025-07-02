Казахстан придает особое значение развитию партнерских отношений с Азербайджаном - Асан Жакишев

ШУША /Trend/ - Казахстан придает особое значение развитию партнерских отношений с Азербайджаном.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, командированный в город Шуша, об этом сказал руководитель аппарата Внешнеторговой палаты Казахстана Асан Жакишев в ходе 6–го Бизнес-форума ОЭС на тему "Продвижение инвестиций и торговли как катализатор устойчивого развития в регионе ОЭС".

"Отрадно, что эти связи не только укрепляют двустороннюю экономическую повестку, но и вносят значимый вклад в формирование сбалансированной и устойчивой архитектуры взаимодействия в рамках ОЭС", - сказал он.

Жакишев подчеркнул, что Казахстан остается ключевым транзитным узлом региона. Страна активно развивает инфраструктуру по направлению север-юг и восток-запад, морские порты, а также модернизирует железнодорожные сети, создавая условия для увеличения объемов транзита и оптимизации цепочек поставок. По его словам, особое внимание уделяется развитию Среднего коридора.

"Большое значение придается обеспечению транспортной связности с Южной Азией. Афганистан как важное звено региональной стабильности рассматривается Казахстаном как перспективный партнер по линии инфраструктурных, торговых и гуманитарных инициатив. Мы последовательно содействуем интеграции афганских предприятий и институтов региональной цепочки поставок", - отметил он.