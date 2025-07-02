В Лачине проходит Женский форум Организации экономического сотрудничества (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - В Лачине проходит Женский форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает в среду сотрудник Trend, командированный в Лачин, мероприятие впервые проходит по инициативе Президента Ильхама Алиева в рамках "Недели ОЭС".

На форуме будут обсуждены расширение возможностей женщин во всех сферах человеческого развития, роль женщин в обеспечении устойчивости к изменению климата, расширение возможностей для девочек и женщин через образование и другие темы.

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