Торговый оборот между Азербайджаном и Узбекистаном к 2030 году достигнет 1 миллиарда долларов

БАКУ /Trend/ - 2 июля с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписали Постановление второго заседания Высшего межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан.

В ходе церемонии также "Планом действий по формированию и реализации комплексных мер и проектов по доведению торгового оборота между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан до 1 миллиарда долларов США к 2030 году" обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

Кроме того, "Программой промышленного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан на 2025-2027 годы" обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.