Претензии России относительно мер в офисе «Sputnik Азербайджан» необоснованны - МИД

БАКУ /Trend/ - Претензии российской стороны относительно мер, проведенных в офисе «Sputnik Азербайджан», являются необоснованными.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в информации министерства иностранных дел Азербайджана в связи с вызовом в МИД 2 июля 2025 года чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаила Евдокимова.

"Меры, принятые касательно офиса "Sputnik Азербайджан", осуществляются в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, и в настоящее время следственные мероприятия продолжаются", - говорится в заявлении.

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