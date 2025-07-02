Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Претензии России относительно мер в офисе «Sputnik Азербайджан» необоснованны - МИД

Политика Материалы 2 июля 2025 17:44 (UTC +04:00)
Претензии России относительно мер в офисе «Sputnik Азербайджан» необоснованны - МИД

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Претензии российской стороны относительно мер, проведенных в офисе «Sputnik Азербайджан», являются необоснованными.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в информации министерства иностранных дел Азербайджана в связи с вызовом в МИД 2 июля 2025 года чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаила Евдокимова.

"Меры, принятые касательно офиса "Sputnik Азербайджан", осуществляются в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, и в настоящее время следственные мероприятия продолжаются", - говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости