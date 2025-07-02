Создана специальная комиссия по вопросам аварийных жилых зданий в Баку

БАКУ /Trend/ - В Исполнительной власти города Баку прошло совещание по вопросам, вытекающим из поручений и указаний главы государства.

Как сообщили в среду Trend в Исполнительной власти города Баку, на совещании обсуждалось несколько вопросов, в том числе речь шла о масштабных работах по благоустройству, проводимых в последнее время в столице Азербайджана.

В ходе совещания было решено создать Специальную комиссию по жилым зданиям, находящимся в аварийном состоянии и с истекшим сроком эксплуатации, которые наносят ущерб эстетическому облику города Баку.

Учитывая, что в различных районах Баку существуют здания, построенные много лет назад и не соответствующие современным стандартам, комиссии было поручено полностью изучить вопрос, определить зоны особого риска и совместно с соответствующими органами разработать пути решения этой проблемы.

Отмечается, что жилищный фонд Баку должен быть приведен в полное соответствие с международными стандартами.

Также на совещании обсуждалось расширение пешеходных зон в Баку.

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