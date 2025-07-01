Очень важно, чтобы страны способствовали развитию экономического партнерства среди молодежи - Алмагуль Кутанова

АГДАМ /Trend/ - Очень важно, чтобы страны вносили свой вклад в развитие экономического и экологического партнерства среди молодежи.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказала руководитель управления Комитета по делам молодежи и семьи министерства культуры и информации Казахстана Алмагуль Кутанова, выступая на панельной сессии Молодежного форума ОЭС "Страновые вмешательства - Национальные обзоры по оценке вклада национальных молодежных стратегий в устойчивое развитие".

Она отметила, что молодежная политика Казахстана регулируется рядом законодательных актов.

"С целью выявления и поддержки талантливой молодежи в секторе государственного управления в Казахстане в 2019 году была запущена государственная программа. Для привлечения молодежи к экологической деятельности была учреждена программа "Жасыл Ел". Усиливаются и меры по борьбе с наркоманией. Составляется дорожная карта по укреплению сотрудничества с Республиканской молодежной организацией. Для поддержки молодежи на разных этапах жизни начал действовать ресурсный центр", - сказала А.Кутанова.

Она добавила, что в стране работают около 400 НПО в сфере молодежной политики.

"Программы льготного жилья - тоже одна из наших инициатив. В Казахстане 2025 год объявлен Годом занятости. Молодым людям и студентам будет оказана поддержка в этих сферах. Мы верим, что у нашей молодежи большие перспективы", - заключила она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!