Азербайджан и Грузия обсудили применение современных подходов в финансовом секторе

БАКУ /Trend/ - Делегация Центрального банка Азербайджанской Республики (ЦБА) с целью обмена опытом по вопросам контроля и регулирования провела рабочую встречу в Национальном банке Грузии.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, на встречах были проведены подробные обсуждения по применению и повышению эффективности современных подходов в финансовом секторе обеих стран.

Состоялся обмен мнениями по таким темам, как организация и структура процесса контроля, система контроля, основанная на оценке рисков, контроль за противодействием легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма, технологии контроля, а также модель управления рисками.

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